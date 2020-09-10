الفنان المصري محمد رمضان يثير "إعجاب" و"غضب" متابعين في موقفين متناقدين

تفاعل مستخدمو موقع تويتر في مصر مع ظهور جديد للفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان، الثلاثاء، بمستشفى خاص بعلاج الحروق في القاهرة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل صورا يظهر فيها رمضان متأثرا وهو يمسح دموعه خلال كلمة ألقاها في مستشفى "أهل مصر" بعدما التقى بعدد من ضحايا الحروق.

وكان المستشفى قد نظم بروتوكولا خاصا لرمضان "لدعمه مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان".

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ودائما ما يثير محمد رمضان الجدل على الساحة الإعلامية والفنية، ويكون محل انتقاد من قبل المتابعين إما بسبب أعماله التي تروج للعنف و "البلطجة" بحسب المصريين، أو بسبب ما ينشره على مواقع التواصل الإجتماعي من صور وفيديوهات يعرض من خلالها ممتلكاته وسياراته الفاخرة.

غير أن ظهور رمضان وهو يبكي "كشف الجانب الإنسان" فيه، ما دفع بمستخدمين للدفاع عنه وطالبوا بالتوقف عن "التنمر والتربص والعنصرية".

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وأثار موقف بكائه إعجاب مستخدمين والذين أشادوا بإنسانيته "المبهرة" وطيبة قلبه وتواضعه بعدما أدخل الفرح والسرور في قلوب الأطفال.

وكان رمضان قد أعلن خلال الكلمة التي ألقاها عن إطلاق خط كمامات يحمل اسم "MR1" وهو اختصار للأحرف الأولى من اسمه بالإضافة إلى رقم واحد الذي يلقب به "نمبر وان" وأفاد بأن جزءا من مداخيل هذا المشروع ستخصص لمؤسسة "أهل مصر".

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وجاءت مشاركة محمد رمضان في بروتوكول المستشفى، بعد عودته من الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلق هنالك آخر عمل فني له وهو أغنية جمعته مع المغني الكونغولي المقيم في فرنسا ميتر غيمس.

وكان تحضير رمضان لهذه الأغنية قد احيط بكثير من الضجة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر فيديو له بإحدى المطاعم الفاخرة في دبي وهو يشرب مياه منقوعة بقشور الذهب. وصور أخرى لهاتف مطلبي بالذهب نقش عليه اسمه وحصل عليه كهدية من قبل أحد المعجبين في الإمارة

فضلا عن فيديو أثناء عودته إلى مصر عبر طائرة خاصة وهو ما أثار موجة من الانتقادات للفنان بسبب ما يعتبره متابعون أنه "استفزاز لمشاعر المصريين" باستعراض ثروته.