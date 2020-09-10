صور.. جراحون يستخرجون آلاف الجنيهات من بطن رجل في مستشفي مصري

تداولت مواقع التواصل على الإنترنت خبر خضوع مواطن مصري لعملية جراحية في قصر العين في القاهرة، حيث أخرج الأطباء من بطنه لفافات من الأوراق النقدية للعملة المصرية.

ونقل موقع عين مصر على الإنترنت إفادة الدكتور عبد الرحمن مصطفى المعيد في قسم الجراحى في المستشفى، أن اللفافات الأربعة تبلغ قيمتها 6500 جنية مصري، فيما نشر مستخدمون لموقعي تويتر وفيسبوك صورا من اللفافات المستخرجة من بطن المريض.

وقد تم استخراج الأوراق النقدية، من بطن المريض الذي كان يعاني من الآلم، والذي صرح أنه ابتلع الأوراق النقدية على مراحل، وقد تسببت له على ما يبدو في التهابات حادة في الأمعاء، وهو ما استوجب ذهابه إلى المستشفى، حيث استغرقت العملية الجراحية أربع ساعات. ولم تعرف الدوافع الحقيقية وراء إقدام الرجل على ابتلاع كل هذه الأوراق.