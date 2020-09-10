عودة سونيا يونشيفا وضيوفها إلى دار الأوبرا في برلين

بولينك، ورحمانينوف، وفاكنر ... برنامج عالي الجودة تؤديه مجموعة مختارة من الفنانين الموهوبين. أقيمت إحدى حفلات رولكس"Perpetual Music" في دار الأوبرا في برلين. شارك فيها 12 موسيقياً عالمياً اختارتهم البلغارية الشهيرة السوبرانو سونيا يونشيفا. وقالت لهم:" افعلوا ما تريدون. إنني أثق بكم تماماً ". "لأنني أعلم أنها أفضل طريقة للعمل مع الفنانين. يجب أن يشعروا بأنهم محل ثقة. وهكذا توصلوا إلى كل هذه الأعمال الرائعة ".

إيقاعات مثيرة

"هذه القطعة مستوحاة من أغنية بلغارية شهيرة تسمى " Bučimiš " تعلمتها من عازف أكورديون. ما هو مثير للاهتمام بشكل خاص هو الإيقاع. في الموسيقى الكلاسيكية الغربية، ربعان أو ثلاثة أرباع أو أربعة أرباع، في هذه الأغنية 16/15 ، لذا فهي أربعة أرباع تقريباً، لكن حين ننقصها قليلاً. يتعلق الأمر بالرقص، والخطوات والقفزات. هذه الإيقاعات تثيرني دائماً وتثير في الكثير من الحماسة، يقول آفي أفيتال، عازف مَاندولين.

"حين عرفت بأنه يريد آداء هذه الأغنية، قلت ،" واو"ستجعلني أبكي. لأنه بلدي الأم. وأنا على تواصل معه "، تقول السوبرانو سونيا يونشيفا.

بعد أشهر من العزلة، أتيحت الفرصة للموسيقيين، بفضل هذه الحفلة الموسيقية الفريدة، الإلتقاء بجمهورهم، ومفهوم مهنتهم.

"الموسيقى تعيد الذكريات الإيجابية"

"حين تكون مع أطفالك أو مع عائلتك أو أحبائك، لديك انطباع بأن هناك موسيقى، قطعة موسيقية، في الخلفية.

لذلك حتى بدون التفكير في الأمر بوعي، عندما تسمع هذه الأغنية مرة أخرى وتعيد الذكريات، فإنك تدرك مدى أهمية الموسيقى في أذهاننا. وفي الأوقات الصعبة، تذكرنا الموسيقى بهذه الأشياء الإيجابية"، يقول التينور تشارلز كاسترونوفو.

"لنستمر في المضي قدماً"

"لا سي دارم لا مانو - La ci darem la mano" إختارت السوبرانو سونيا يونشيفا هذه الأغنية الشهيرة لموزات من " دون جيوفاني " لسبب وجيه: "كنت أفكر في إستحالة التمتع باللقاء الآن، وعدم القدرة على لمس بعضنا البعض، والمصافحة، وتقبيل بعضنا البعض، ومعانقة بعضنا البعض.عادةً ما تكون هذه اللحظة في الأوبرا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإغراء. لكن هنا، أردت أن أعرضها على هذا النحو:" هيا ، لنلتقي مرة أخرى ونستمر في المضي قدما معا دون مخاطرة لكي نبقى بصحة جيدة."

*يمكنكم مشاهدة الحفل بأكمله على Medici.tv. الفيديو متوفر من خلال " إعادة التشغيل" لغاية 31 كانون الأول / ديسمبر 2020.