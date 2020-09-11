إصابة 19 من مصارعي السومو في اليابان بفيروس كورونا

تسبّبت بؤرة تفش لفيروس كورونا المستجد في مركز لتدريب مقاتلي السومو في اليابان في إصابة 19 من هؤلاء بالفيروس، على ما أعلنت الخميس الهيئة التي تتولى إدارة هذه الرياضة التقليدية اليابانية، مؤكدة المضيّ في إقامة دورة مقررة الأحد.

وأفادت الجمعية اليابانية للسومو بأن فحوص كورونا التي أجريت لعدد من مصارعي فريق "تامانوي" جاءت إيجابية لتسعة عشر منهم.

وأشارت إلى أن 12 منهم أدخلوا المستشفى للعلاج، فيما التزم الآخرون الحجر المنزلي نظراً إلى عدم ظهور عوارض عليهم.

وسُجلت هذه الإصابات بعد ثبوت إصابة أحد المصارعين الأسبوع الفائت وظهور عوارض لديه، مما دفع فريق "تامانوي" إلى أجراء فحوص لاثنين وثلاثين مصارعاً تواصلوا معه.

ولن يشارك أيّ من مصارعي الفريق في الدورة المقرر إجراؤها الأحد في طوكيو وتستمر أسبوعين.

وكان مصارع سومو توفي جرّاء إصابته بفيروس كورونا في 19 أيار/مايو الفائت، وهو أول مصارع سومو يفارق الحياة جرّاء الجائحة.

واتخذت الجمعية قراراً استثنائياً بإلغاء دورة في أيار/مايو الفائت، وهي المرة الثالثة فحسب يحصل ذلك في تاريه السومو، لكنها قررت الإبقاء على دورة تموز/يوليو بعدد محدود من المتفرجين.

ويأتي ظهور هذه البؤرة في وقت تشهد اليابان منذ آب/أغسطس الفائت تخفيفاً للتدابير الصحية في ضوء تراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة.