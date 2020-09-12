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تايلاند

لعشاق السفر جواً.. مطعم تايلندي في طائرة "لا تطير"

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بقلم:  AFP
مطعم طائرة لكنه على الأرض في بانكوك
مطعم طائرة لكنه على الأرض في بانكوك   -   حقوق النشر  MLADEN ANTONOV/AFP or licensors
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يمكن لعشاق الترحال بالطائرات تناول وجباتهم في مطعم خاص بتايلاند، فقد تم تصميمه ليكون مطابقا للقسم الداخلي من الطائرات السياحية.. طبعا باستثناء المساحة الضيقة للأقدام.

المطعم هو لفتة ظريفة من قبل الخطوط الجوية التايلاندية لعملائها الذين لا يستطيعون الطيران جراء توقف رحلاتهم أو تأجيلها بسبب إجراءات الحظر التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا والتي قلصت بشكل كبير الرحلات الجوية التجارية من تايلاند وإليها. افتتاحه في مقر الشركة الرئيسي في بانكوك في 10 سبتمبر أيلول، ويقدم يوميا نحو 2000 وجبة طعام.

MLADEN ANTONOV / AFP
لا يختلف تقديم الطعام هنا عما هو عليه الحال على متن الطائرة الحقيقيةMLADEN ANTONOV / AFP
MLADEN ANTONOV / AFP
المطعم من الداخلMLADEN ANTONOV / AFP
MLADEN ANTONOV / AFP
مسافرون يصعدون سلم الطائرة - المطعمMLADEN ANTONOV / AFP
MLADEN ANTONOV / AFP
المطعم الطائرة في تايلاند.. لفتة ظريفة من شركة الخطوط الجوية التايلندية لعملائها الذين فقدوا رحلاتهمMLADEN ANTONOV / AFP
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