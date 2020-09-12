لعشاق السفر جواً.. مطعم تايلندي في طائرة "لا تطير"

يمكن لعشاق الترحال بالطائرات تناول وجباتهم في مطعم خاص بتايلاند، فقد تم تصميمه ليكون مطابقا للقسم الداخلي من الطائرات السياحية.. طبعا باستثناء المساحة الضيقة للأقدام.

المطعم هو لفتة ظريفة من قبل الخطوط الجوية التايلاندية لعملائها الذين لا يستطيعون الطيران جراء توقف رحلاتهم أو تأجيلها بسبب إجراءات الحظر التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا والتي قلصت بشكل كبير الرحلات الجوية التجارية من تايلاند وإليها. افتتاحه في مقر الشركة الرئيسي في بانكوك في 10 سبتمبر أيلول، ويقدم يوميا نحو 2000 وجبة طعام.

لا يختلف تقديم الطعام هنا عما هو عليه الحال على متن الطائرة الحقيقية MLADEN ANTONOV / AFP

المطعم من الداخل MLADEN ANTONOV / AFP

مسافرون يصعدون سلم الطائرة - المطعم MLADEN ANTONOV / AFP