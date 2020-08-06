اتحاد النقل الجوي الدولي: غالبية شركات الطيران تعتزم خفض عدد موظفيها خلال 12 شهراً

تنوي غالبية شركات الطيران خفض عدد موظفيها خلال الأشهر الـ12 المقبلة في وقت يبقى إستئناف الملاحة الجوية رهن آفاق مستقبلية غامضة نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، بحسب تقرير أورده إتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الأربعاء.

وأفاد الاتحاد في بيان أن "معظم ال (55%) من مسؤولي الشركات الجوية الذين تم استطلاعهم يتوقعون أن يضطروا إلى خفض عدد موظفيهم خلال الاشهر الـ12 المقبلة" بسبب حركة ملاحة ستبقى ضعيفة على المدى القريب، بحسب نتائج إستمارة حول ثقة رؤساء الشركات طرحها الاتحاد على أكثر من 300 شركة طيران في العالم.

وأفاد 45% من رؤساء الشركات أنهم عمدوا منذ الآن إلى الحد من عدد موظفيهم بسبب إنعكاسات أزمة كوفيد-19 على قطاع النقل الجوي.

وتوقع 57% من المستطلعين تراجع مردودية شركاتهم خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهم يعتقدون أن أسعار التذاكر قد تتراجع في ظل ضعف انتعاش الطلب، ورأى 18% منهم أن الأسعار سترتفع تدريجيا بعد أن يعود التوازن بين العرض والطلب.

ويتوقع إتحاد النقل الجوي الدولي الذي يضم 290 شركة طيران، عودة حركة الملاحة الجوية إلى مستوى ما قبل الأزمة عام 2024، ويقدر تراجع حركة الطيران بنسبة 63% في العام 2020 بالمقارنة مع 2019، مع أرباح فائتة بقيمة 419 مليار دولار للقطاع نتيجة الأزمة الصحية.

وستكون آسيا-المحيط الهادئ وأوروبا أول منطقتين تعود فيهما الملاحة الجوية إلى مستواها عام 2019، في حين ستكون العودة إلى وضع طبيعي أبطأ في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية من أي منطقة أخرى من العالم، بحسب إياتا.

وتضرر قطاع الملاحة الجوية بصورة مباشرة جراء الأزمة الصحية التي شلت النقل الجوي بصورة شبه تامة وتسببت بتسريح عشرات آلاف الموظفين.

وأعلنت شركة "يونايتد الأميركية" أنها قد تسرح 36 ألف موظف، فيما ذكرت "اميريكن إيرلاينز" إمكان إلغاء 25 ألف وظيفة.

كما تعتزم "لوفتهانزا الألمانية" إلغاء 22 الف وظيفة، فيما تنوي "إير كندا" تسريح 20 ألف موظف و"بريتش إيروايز" 12 ألف موظف و"إير فرانس-كا إل إم" 12500 موظف و"كانتاس الأسترالية" ستة آلاف و"ساس الإسكندينافية" خمسة آلاف وإيزي جيت البريطانية 4500.

وأعلنت شركة "لاتام"، الأكبر في أميركا اللاتينية، إلغاء 2700 وظيفة ووضعت نفسها على غرار الكولومبية "أفيانكا" تحت حماية قانون الإفلاس الأميركي.

وأفادت شركة "فيرجن أستراليا " التي أعلنت إفلاسها، الأربعاء أنها ستغلق أحد فروعها وتلغي ثلاثة آلاف وظيفة، ومن المقرر أن تعيد شركة أميركية شراءها.

أما البريطانية "فيرجن أتلانتيك"، فقد أشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة معلنة إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة.