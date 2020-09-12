إلقاء القبض على أستاذ في مدرسة لمصارعة الثيران لاعتدائه جنسيا على طلابه

ألقت الشرطة الإسبانية الجمعة القبض على أستاذ في مدرسة لرياضة مصارعة الثيران في مدينة مرسيا (جنوب غرب إسبانيا)، للاشتباه بارتكابه اعتداءات جنسية في حق طلابه.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الرجل البالغ 69 عاماً قد اعتدى جنسيا أو اغتصب على مدى سنوات ما لا يقل عن عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم حالياً بين 11 و27 عاماً .

ويُتهم الأستاذ الستيني خصوصاً بارتكاب إعتداءات جنسية واستخدام مواد إباحية فيها استغلال جنسي للأطفال والاستعراء.

وبيّنت عناصر التحقيق أن الرجل كانت يجذب تلامذة من الجنسين إلى منزله بحجة عرض فيديوهات مرتبطة بمصارعة الثيران لكنه كان يقوم بعمليات "تدليك علاجية" لهم.

واكتشف المحققون إثر مداهمة منزله منضدة الكشف الطبي التي كان يستخدمها الرجل للاعتداء جنسياً على ضحاياه.

وأوضحت الشرطة لوكالة فرانس برس أن الرجل كان يُدرس في هذه المدرسة منذ أربع سنوات، غير أن بعض الوقائع تعود إلى ما قبل تسلمه الوظيفة.

كما أوقف رجل آخر في ال 51 من العمر على خلفية تستره على ممارسات الأستاذ رغم علمه بها.

ويتواصل التحقيق لتحديد إمكان وجود ضحايا آخرين.