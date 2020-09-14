برلسكوني خارج المستشفى: "اجتزت محنة قد تكون الأخطر في حياتي"

خرج رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني الإثنين من مستشفى سان رافايلي في ميلانو (شمال) حيث كان يقبع منذ الثالث من أيلول/سبتمبر بسبب التهاب رئوي ناجم عن وباء كوفيد-19.

وأكد برلسكوني في تصريح مقتضب للصحافيين من أمام المستشفى "كان ذلك محنة صعبة لكن بفضل الله وأطباء سان رافايلي، خرجت من هذه المحنة وهي ربما الأخطر في حياتي".

وقال "شكراً لكل الأشخاص الذين كانوا قريبين مني".

وكان برلسكوني يرتدي بزةً وربطة عنق ويتحرك من دون مساعدة لكن صوته بدا أجش قليلاً. وفي الثاني من أيلول/سبتمبر، أعلن برلسكوني الذي يتم في 29 أيلول/سبتمبر عامه الرابع والثمانين، أنه مصاب بكوفيد-19.

وثبُتت أيضاً إصابة ثلاثة من أبنائه وصديقته الجديدة في الأيام اللاحقة.

وكان رئيس قسم الإنعاش في المستشفى الدكتور ألبيرتو زانغريلو الذي كان يتابع شخصياً وضع برلسكوني، أوضح أن رئيس الوزراء الأسبق "يُعتبر مريضاً معرضاً للخطر نظراً إلى سنه ومشاكله الصحية السابقة" منها عملية قلب مفتوح.