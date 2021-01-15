شاهد: برلسكوني يغادر مستشفى في موناكو حيث كان يعالج من عدم انتظام ضربات القلب

غادر رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق سيلفيو برلسكوني (84 عاما) مركز موناكو لأمراض القلب والصدر صباح الجمعة حيث كان يعالج من مشكلة عدم انتظام ضربات القلب، وفق ما أعلن ناطق باسم حزبه لوكالة فرانس برس.

ووفقا لما ذكره صحافي من وكالة فرانس برس كان حاضرا في الموقع، غادرت سيارة مرسيدس سوداء ذات نوافذ مظللة تحمل لوحة تسجيل إيطالية مركز القلب والصدر في موناكو قرابة الساعة 11,45. وقال ناطق باسم "فورزا ايطاليا" لوكالة فرانس برس الخميس إن برلسكوني الذي دخل يوم الاثنين إلى المركز، خضع "لفحوص" وسيعود "الى منزله في غضون ايام قليلة".

وكتب الملياردير على صفحته في فيسبوك خلال المساء "أريد أن أطمئن الجميع: أنا بصحة جيدة" مشيرا إلى أن الفحوص "فرضها أطباؤه كإجراء احترازي". أسس برلوسكوني المولود في 29 أيلول/سبتمبر 1936، واحدة من أقوى الإمبراطوريات الصناعية والمالية في أوروبا قبل دخوله عالم السياسة.

وأصبح مالك مجموعة "فينينفست" القابضة ومجموعة "ميدياست" التلفزيونية ونادي كرة القدم "إيه سي ميلان"، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أغنى رجل في إيطاليا وبقي كذلك لمدة عشر سنوات.