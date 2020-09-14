مدير ناسا: اكتشاف الفوسفين على كوكب الزهرة "الحدث الأهم" في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض

قال مدير "ناسا" الأميركية إن اكتشاف مركب الفوسفين الكيميائي على الزهرة يعتبر "أهم حدث" في مهمة البحث عن حياة خارج كوكب الأرض، بحسب ما نقلته عنه فرانس برس.

وكان علماء قد أكدوا اكتشاف غازا في غيوم كوكب الزهرة، ينتج عنه حياة دقيقة.

وسعى العلماء لدراسة سبب وجود هذا الغاز السام بهذه الكميات، دون تمكنهم في التوصل إلى تفسير جيولوجي أو كيميائي.

ويزيد هذا الاكتشاف من احتمال وجود نوع من الحياة على ارتفاع أكثر من 30 ميلا في غيوم كوكب الزهرة الصفراء الضبابية.

ويستحيل للمخلوقات الأرضية أن تتمكن من العيش على كوكب الزهرة، كون سهوله البركانية تتمتع بحرارة قادرة على إذابة الرصاص، حيث تتجاوز الـ 800 درجة فهرنهايت، مع إمكانية أن يكون مستوى الضغط ودرجات الحرارة والحموضة أقل حدة.

وتتميز غيوم هذا الكوكب بحمضية أكثر بكثير من أي بيئة تعيش فيها المايكروبات على سطح الأرض، وتحتوي هذه الغيوم بدلا من الماء على قطرات من حمض الكبريتيت المركز.

وبحسب تقرير لمجلة "ناتشر أسترونومي" فإن العلماء استخدموا تسلكوبين مختلفين في وقتين متباينين لمراقبة التوقيع الكيميائي للفوسفين.