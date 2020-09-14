ترامب في تسجيل عن زعماء أجانب بينهم عربي: كلما كانوا أقسى وأخبث أنسجم معهم أكثر

اعترف الرئيس دونالد ترامب في تسجيل نُشر الإثنين بأنه مولع بالقادة المستبدين، قائلاً إنه كلما كانوا "أكثر قسوة ولؤماً"، انسجم معهم على نحو أفضل.

شغّل الصحافي بوب وودوارد التسجيل خلال برنامج "توداي" على قناة "إن بي سي"، مستبقاً نشر كتابه الذي يحمل عنوان "غضب" الثلاثاء، والذي يستند إلى 18 مقابلة مسجلة أجراها مع ترامب. ونشر وودوارد صورة غلاف الكتاب في صفحته على تويتر.

وفي أحدث مقتطف من التسجيلات التي ستنشر، يشرح ترامب سبب قربه الشديد من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أغلق وسائل الإعلام المستقلة، ووضع عشرات الآلاف من الأشخاص خلف القضبان، في حملة قمع واسعة في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.

كما لفت ترامب إلى نظرته الشخصية الوردية غير المعتادة للديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والزعيم الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقادة آخرين متهمين بارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

ويُسمع ترامب يقول في المقابلة المسجلة في 22 كانون الثاني/يناير: "إنني أتفق جيدًا مع إردوغان، على الرغم من أنه ليس من المفترض أن أفعل ذلك لأن الجميع يقول، يا له من رجل فظيع".

وقال: "بالنسبة إلي، الأمور تسير على نحو جيد. يمكنني أن أخبرك أن العلاقات التي أقيمها، كلما كانوا أقسى وأكثر خبثاً، أنسجم معهم على نحو أفضل".

وبدا أن الرئيس الأميركي، الذي أعرب عن "حبه" لكيم وكال المديح للرئيس شي، بينما كان يتشاجر مع حلفائه الديمقراطيين التقليديين في حلف الناتو، غير متأكد من سبب انجذابه لمثل هؤلاء القادة، وقال لوودوارد "ستشرح ذلك لي يومًا ما، اتفقنا؟". وأردف أن اللينين هم الذين ربما لا يحبهم كثيرًا، أو لا ينسجم معهم كثيرًا.