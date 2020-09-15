شاهد: حين تتحول النباتات إلى نقمة في مشروع مدينة خضراء في الصين

وعد مشروع سكني أخضر تجريبي شيد في مدينة تشنغدو في الصين السكان المرتقبين بالحياة في "غابة عمودية"، مع حدائق مشذبة على كل شرفة. وتم بيع جميع الشقق البالغ عددها 826 شقة بحلول شهر نيسان - آبريل الماضي، وفقًا لوكيل العقارات القائم على المشروع.

ولكن بدلاً من الجنة البيئية الحديثة التي وعد بها الوكيل العقاري، بدت الأبراج بعد تشيدها وكأنها مشاهد من فيلم كارثي، فالمشكلة الأولى التي واجهها السكان غزو البعوض الذي تجذبه النباتات.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن البعض فقط من العائلات انتقلت للعيش في أبراج حديقة غابة مدينة تشنغدو.

تم بناء المشروع في المدينة الجنوبية الغربية في العام 2018، مع تصميم كل شرفة خاصة لتوفير مساحة للنباتات، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وبعد بقاء الشقق شاغرة خلال الأشغال لم تتم رعاية النباتات التي أخت في النمو بشكل عشوائي لتحول الشرفات إلى غابات شاسعة وعشوائية، مما سهل عملية "استيطان" البعوض في المدينة الخضراء.

وكما يظهر الفيديو، تبتلع النباتات بشكل شبه كامل بعض الشرفات المهملة. كما ظهرت ملامح بعض النوافذ التي لا تزال مرئية نسبياً خلف النباتات الضخمة.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية إن حوالي 10 عائلات فقط انتقلت للإقامة في هذه المدينة الخضراء.