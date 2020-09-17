كيف تنسّق دول أوروبا لمواجهة التهديدات الصحية للتصدي لكوفيد-19؟

أحدثت جائحة كوفيد-19 وانتشارها في أوروبا آثارًا كبيرة لدى بعض الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وعلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات الشؤون المالية، والحريات المدنية، والعلاقات بين الدول الأعضاء.ومع تزايد الإصابات الجديدة في بعض المناطق في أوروبا، أعلن مسؤولو المفوضية سلسلة اجراءات لتجهيز المستشفيات ووضع سياسة صحية ناجعة ومتكاملة بالتنسيق مع باقي الدول الأعضاء.

وفي هذا المضمار، عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء خلال أول خطاب لها حول حال الاتحاد الأوروبي خطة العمل المقبلة مشددة على ضرورة أن تكون أوروبا أكثر قدرة على مواجهة التهديدات الصحية .

مواجهة التهديدات الصحية

وفي مواجهة هذا الوباء الذي أدى إلى استجابات وطنية متفرقة ووضع التضامن الأوروبي على المحك، دعت فون دير لايين إلى "اتحاد صحة أوروبي" وهو قطاع يدخل في إطار صلاحيات كل دولة. وأكدت "إننا بصدد إقامة وكالة بحث وتطوير في المجال الطبي الحيوي المتطور على المستوى الأوروبي كما هي الحال في الولايات المتحدة".

المنافسة العالمية الشرسة للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا

وأمام المنافسة العالمية الشرسة للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، حذرت من أي "موقف قومي يعرض الأرواح البشرية للخطر". وأضافت "التوصل إلى لقاح لا يكفي. علينا السهر على حصول المواطنين الأوروبيين وفي كل أرجاء العالم عليه .. ولا يمكن لأحد منا أن يكون بأمان إذا لم يكن الجميع بأمان".

تهديد موجة جديدة من فيروس كورونا

يأتي الإعلان في الوقت الذي تجد فيه الدول الأعضاء نفسها تحت تهديد موجة جديدة من فيروس كورونا. تقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تعزيزاستجابة وكالات الصحة الأوروبية. كما تريد تحسين قدرة الاتحاد على مواجهة التهديدات الصحية في المستقبل من خلال

إنشاء وكالات أبحاث وتطوير طبيّة يتعين عليها- حسب ما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين- دعم قدرة أوروبا واستعداداتها للرد على التهديدات العابرة للحدود.

النائب في البرلمان الأوروبي، غوتي غوتلاند يورونيوز

النائب في البرلمان الأوروبي، غوتي غوتلاند:

يجب أن تساعد المفوضية الأوروبية أيضًا على الاستجابة بشكل أفضل لمواجهة الازمة الصحية الجديدة.. هناك المزيد الذي يتعين القيام به. ينبغي أن نبني عمادا للتضامن أقوى من أجل أن نكون قادرين على الرد بسرعة أكبر وأن نكون جاهزين من أجل مساعدة الدول الأعضاء بشكل أكثر فعالية"

فكرة الاتحاد الصحي ليست جديدة، لكن التهديد الصحي المستمر والعواقب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة تضفي جوانب ملحة، على إيجاد السبل الكفيلة لتنفيذ آليات محكمة لمواجهة أثار كوفيد-19 داخل دول الاتحاد. يبدو الآن أن مبدأ التنسيق الأفضل بين الدول الأعضاء وتجميع الموارد متفق عليه.

وتعهد قادة الاتحاد الأوروبي بضخ مليارات اليوروهات لمكافحة الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. قادة الاتحاد أكدوا دعمهم لمبادرة العمل المشترك التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية ودعوا إلى إطلاق منصة تعاون عالمية لتسريع وتوسيع نطاق البحث والتطوير والوصول والتوزيع العادل للقاح، وغيرها من الأدوية العلاجية والتشخيصية.

كيم فان سبارينتاك، نائب في البرلمان الأورويب عن حزب حزب الخضر يورونيوز

كيم فان سبارينتاك، نائب في البرلمان الأوروبي عن حزب حزب الخضر:

"إن تبادل المعرفة والبيانات التي بحوزة الدول الاعضاء أمر ضروري لتمكين مراكزنا البحثية الوطنية من العمل معًا".

وفي يوليو/تموز توصل قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم التي تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، تمول لأول مرّة بواسطة دين مشترك. وتنص الخطة على صندوق قدره 750 مليار يورو دعما للاقتصاد الأوروبي الذي يواجه ركودا تاريخيا، يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار دولار من المساعدات و360 مليار يورو من القروض.

وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض، فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين يورونيوز

تطمح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى العمل بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي بهدف زيادة الميزانيات المخصصة لبرامج الصحة. قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي إجراء تخفيضات في هذا المجال. وتقول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها اقترحت زيادة التمويل من أجل التعويض عن التخفيضات التي قررها المجلس الأوروبي في وقت سابق.

مارغاريتيس سكيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية يورونيوز

كيف تستعد أوروبا لموجة ثانية من كورونا؟

حذّر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من أن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد تتزامن مع موسم الأنفلونزا في القارة خلال الشتاء المقبل، وحضوا الدول الأعضاء في التكتل على الجاهزية. واعترف نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغاريتيس سكيناس بأن الاستجابة الأولية للفيروس "لم تكن أفضل أوقات أوروبا"، حيث تصدت عواصم دول التكتل للوباء بطريقة غير منسقة. لكنه أكد مع مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيديس أن المفوضية والدول الاعضاء تعلما درسا وسيكونان على استعداد أفضل لموجة انتشار ثانية.