زملاء نافالني: تم العثور على آثار لنوفيتشوك على زجاجة ماء في غرفته بالفندق

قال زملاء زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، الخميس، إنهم عثروا على زجاجة ماء فيها أثر لغاز الأعصاب نوفيتشوك كانت في غرفته الفندقية عند تسممه.

ومرض نافالني خلال رحلة من سيبيريا إلى موسكو في 20 آب/ أغسطس، وتم نقله إثر ذلك جواً إلى ألمانيا، حيث بقي في غيبوبة مستحثة لأكثر من أسبوعين.

ونشر يوم الثلاثاء صورة لنفسه من سريره في المستشفى في برلين.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على صفحة نافالني على إنستغرام الخميس، المعارض وفريقه وهم يعملون في غرفته بالفندق في تومسك قبل أن يغادر المدينة وينهار على متن رحلة العودة إلى موسكو.

وقال أفراد الفريق إنهم عادوا إلى الغرفة بعد ساعة من علمهم بمرض نافالني لجمع الزجاجات والأغراض الأخرى بهدف إجراء مزيد من الفحوص، وأضافوا: "بعد أسبوعين، عثر مختبر ألماني على أثر لنوفيتشوك على زجاجة من غرفة الفندق في تومسك. لاحقاً أثبتت ثلاثة معامل قامت بفحص عينات أخرى أن أليكسي تسمم بنوفيتشوك. ونفهم الآن أن ذلك تم قبل أن يغادر غرفته إلى المطار ".

وأكد مختبر عسكري ألماني أن نافالني قد تسمم بنوفيتشوك، وهو الغاز نفسه الذي يعود للحقبة السوفياتية والذي قالت بريطانيا إنه استخدم ضد الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري عام 2018.

وفقاً لما أعلنته الحكومة الألمانية يوم الاثنين، فإن اختبارات مستقلة أجرتها معامل في فرنسا والسويد دعمت نتائج المختبر الألماني.

كما قالت ألمانيا أيضاً، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي تتخذ أيضًا خطوات لفحص عينات في مختبراتها.

وعبر الكرملين عن غضبه الشديد من مكالمات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وزعماء آخرين التي تطلب إجابات عن أسئلة حول القضية، نافياً أي تورط رسمي.