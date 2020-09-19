دوري أبطال اسيا: الهلال يطلب تأجيل مباراته ضد شهر خودرو بسبب 10 حالات جديدة لفيروس كورونا في صفوفه

طالب مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، بطل مسابقة دوري أبطال آسيا، السبت الاتحاد الاسيوي بتأجيل مباراته ضد شهر خودرو الايراني المقررة الاحد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة القارية، بعد اكتشاف 10 حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

وأوضح النادي السعودي على حسابه في تويتر أن "الفحوصات التي أجرتها بعثته السبت كشفت إصابة عشرة أفراد من أعضاء البعثة بفيروس كورونا منهم الثلاثي علي آل بليهي، متعب المفرج و(الفرنسي) بافيتيمبي غوميس"، وستة أعضاء من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، موضحا "ليصل إجمالي عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى خمسة عشر لاعبا".

وكان الهلال قد أعلن السبت الماضي إصابة خمسة لاعبين بفيروس "كوفيد-19" هم محمد البريك (مدافع)، سلمان الفرج (قائد الفريق)، محمد الواكد (الحارس البديل)، صالح الشهري (مهاجم) وحمد العبدان (لاعب وسط)، بالاضافة إلى سعود كريري (اداري الفريق).

وأعلن الهلال في اليوم التالي إصابة لاعب وسطه نواف العابد بالفيروس، قبل أن يكشف الخميس عن ارتفاع العدد الى عشرة لاعبين بإصابة عبدالله الجدعاني، ونواف الغامدي (حارسا مرمى)، والمدافع عبدالله الحافظ وياسر الشهراني.