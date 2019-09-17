الهلال السعودي إلى نصف نهائي أبطال آسيا بفوزه على مواطنه الاتحاد 3-1

حجز الهلال السعودي بطاقته للدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2019 بعد إقصائه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة إياب ربع النهائي التي جرت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر.

وافتتح الاتحاد باب تسجيل الأهداف في الدقيقة العاشرة عبر مدافعه زياد الصحفي، ليعادل البيروفي أندريه كاريو النتيجة لصالح الهلال قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة الرابعة والأربعين.

ثم حقق سالم الدوسري هدفاً ثانياً في افتتاح الشوط الثاني ثم أتى سيباستيان جيوفينكو بالهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والسبعين.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي وجرت في جدة.

ويواجه الهلال السد القطري في نصف النهائي بعد فوز الأخير على النصر السعودي في ربع النهائي.

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