فيديو: شرطة بيلاروس تعتقل المئات خلال تظاهرة نسائية في مينسك

أوفقت شرطة بيلاروس اليوم، السبت، مئات المواطنين الذين شاركوا في مسيرة نسائية في العاصمة مينسك، ضدّ الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشنكو، الذي يحكم البلاد منذ 1994.

وشاركت نحو 2000 امرأة في المسيرة، ورفعن الرايات البيضاء والحمراء التي ترمز إلى المعارضة. وقامت الشرطة باعتراض المسيرة بحسب مراسل فرانس برس.

وكان البرلمان الأوروبي قد اعلن رفضه نتائج الإنتخابات الرئاسية "الانتخابات الرئاسية" التي جرت في بيلاروس في 9 أغسطس واصفا إياها أنها " أجريت في خضم انتهاك صارخ لجميع المعايير المعترف بها دوليا" وذلك في قرار تم تبنيه الخميس بأغلبية 574 صوتًا مقابل 37 صوتًا وامتناع 82 عن التصويت

وقد أوضح القرار أنه بمجرد "انتهاء ولاية الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، فإن البرلمان لا يعترف به رئيسا للبلاد اعتبارا من 5 نوفمبر تشرين الثاني.