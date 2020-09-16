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روسيا البيضاء

صور: البيلاروسيون يعبرون عن معارضتهم للرئيس لوكاشنكو بعروض جريئة

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بقلم:  رشيد سعيد قرني
سيدة تعلق حمالات الصدر الحمراء والبيضاء في النافذة
سيدة تعلق حمالات الصدر الحمراء والبيضاء في النافذة   -   حقوق النشر  يورونيوز
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يعبر البيلاروسيون عن معارضتهم واحتجاهم ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بأشكال مختلفة، خاصة بعد طول الاحتجاجات التي بدأت غداة إعادة انتخابه في 10 أغسطس- أب 2020.

وتنوعت الاحتجاجات ما بين المظاهرات الشعبية في الشوارع والعديد من التصرفات الرمزية من بينها وضع ألوان علم بيلاروسيا الأبيض والأحمر الذي أعقب مباشرة فترة الإستقلال عن الاتحاد السوفيتي على النوافذ والشرفات كتحد للوكاشنكو.

تم تبني العلم الأبيض الذي يتوسطه اللون الأحمر لفترة وجيزة في أوائل التسعينيات من قبل حركة المعارضة في بيلاروسيا. وقام الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشنكو بحظره بعد ذلك ما أدى إلى احتجاجات ضد القرار.

والعلم الرسمي لبيلاروسيا المشكل من اللونين الأخضر والأحمر. يرفع منتقدو العلم الأحمر والأبيض حقيقة استخدامه من قبل إدارة الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

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تتدلى الأقمصة الحمراء والبيضاء من الشرفةيورونيوز
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الملابس تتدلى من شرفة بيلاروسيايورونيوز
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أفرشة بيضاء وحمراء على شرفة في بيلاروسيايورونيوز
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زهور حمراء وبيضاء على أطراف النافذةيورونيوز
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العلم الذي تبنته حركة المعارضة في بيلاروسيايورونيوز
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ستائر حمراء وبيضاء اللونيورونيوز
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ملابس داخلية حمراء وبيضاء وقطةيورونيوز
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حمالات الصدر الحمراء والبيضاء معلقة في النافذةيورونيوز
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غسيل من الألوان الحمراء والبيضاء في شرفة أخرىيورونيوز
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منشفة بيضاء يتوسطها جرب أحمر على شرفةيورونيوز
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