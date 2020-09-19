الجيش الأميركي يعزز قواته في شمال شرق سوريا

أعلن الجيش الأميركي الجمعة عن تعزيز انتشاره العسكري في شمال شرق سوريا، على الرغم من جهود سابقة للحد من وجوده هناك، في خطوة تأتي بعد التوتر بين القوات الأميركية والروسية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بيل أوربان في بيان: "إن القيادة نشرت رادار سنتينال وكثفت الطلعات الجوية للمقاتلات الأميركية فوق قواتنا، ونشرت عربات برادلي القتالية لتعزيز القوات الاميركية"، في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأميركي مع حلفائه الأكراد.

وأفاد مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس أن عدد العربات المدرعة التي تم إرسالها كتعزيزات لم يتجاوز الست، يرافقها "أقل من 100" جندي.

وأضاف أوربان القول دون أن يأتي على ذكر روسيا، إن هذه التعزيزات تهدف الى المساعدة في ضمان سلامة وأمن قوات التحالف، وإن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصادم مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قوات التحالف في حال تطلب الأمر ذلك، على حد قوله.

مع ذلك فإن المسؤول الأميركي الذي تحدث دون كشف هويته، اعتبر هذه الخطوة "إشارة واضحة إلى روسيا، للالتزام بالعمليات المشتركة لمنع مخاطر التصادم، وأيضاً لروسيا وفرقاء آخرين لتجنب الاستفزازات غير الآمنة، وغير المهنية في شمال شرق سوريا" على حد تعبيره.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر بسحب مدرعات برادلي من سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في إطار محاولته أوائل عام 2019 سحب جميع قواته من هناك، قبل أن يعود ويوافق على ترك المئات من الجنود الأميركيين لحماية آبار النفط.

وقد أدت بعض الحوادث في الأسابيع الأخيرة في شمال شرق سوريا، إلى وضع الجيش الأميركي في مواجهة مع القوات الروسية المنتشرة الآن على الحدود مع تركيا بموجب اتفاق مع أنقرة.

وأصيب في نهاية شهر آب/أغسطس سبعة جنود أميركيين بجروح، في حادث تصادم مع عربات قتالية روسية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على تويتر مدرعات ومروحيات روسية تحاول منع عربات أميركية من التقدم، ومن ثم إجبارها على الخروج من المنطقة. وقال المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل واين ماروتو في بيان آخر، إنه قد تم نقل التعزيزات جواً من قاعدة في الكويت.