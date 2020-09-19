نظم مئتا مرشد سياحي احتجاجاً سلمياً وراء كاتدرائية نوتردام في باريس لمطالبة الحكومة الفرنسية بتقديم مساعدات مالية.

وبات المرشدون السياحيون أكثر العاملين المتضررين في قطاع السياحة بعد جائحة كورونا التي شلت حركة السياح الذين كانوا يتوافدون على العاصمة الفرنسية بالملايين سنوياً.