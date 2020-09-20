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إسبانيا

مساع لإيجاد مأوى لـ110 قطط طُرِدت من شقة في إسبانيا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
هر في أحد شوارع بوخارست الرومانية
هر في أحد شوارع بوخارست الرومانية   -   حقوق النشر  AP Photo/Vadim Ghirda
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سعت جمعيات الرفق بالحيوان في جنوب إسبانيا على نحو عاجل منذ مساء السبت إلى إيجاد مأوى لـ110 قطط أُخرِجَت مع صاحبها من شقة في منطقة فالنسيا.

وأفاد مأوى الحيوانات "سباما سافور" في بلدة غانديا الساحلية بأنه كان يقدّر عدد القطط بـ96 ولكن تبيّن مساء السبت أن عددها 110، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى مساعدة لإيوائها "أقلّه حتى يتم تلقيحها أو تعقيمها".

وأضافت الجمعية أن القطط تشرّدت بعدما طُرِدَت مع صاحبها من شقة تبلغ مساحتها مئة متر مربّع في البلدة.

وقالت سالفادورا تورماس، وهي عضو في الجمعية "يبدو أن المالك أحضر قطّين قبل ثلاث سنوات" وزاد عدد الهررة تباعاً بفعل توالدها، مشيرةً إلى أن "مساحة مأواها لا تكفي لاستيعاب هذا العدد من القطط، إذ إنه يضمّ أصلاً 200 هرّ".