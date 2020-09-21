فيديو: القضاء الأمريكي يرجئ تطبيق قيود حكومية على تطبيق "وي تشات"

وافقت محكمة أمريكية على طلب مجموعة من مستخدمي تطبيق المحادثات "وي تشات" الأمريكيين، لتأخير تنفيذ القيود التي فرضتها الحكومة الفدرالية، والتي ستحول دون استخدام التطبيق في البلاد.

وقالت القاضية لوريل بيلر في ولاية كاليفورنيا، إن إجراءات الحكومة ستؤثر على حقوق المستخدمين، كون الحظر سيؤدي إلى وقف طريقة تواصلهم من خلال هذه المنصة.

ومن المعروف أن تطبيق WeChat المخصص للمراسلات السريعة، يحظى بشعبية لدى الأمريكيين الناطقين بالصينية، ويعتبر شريان الحياة لهم بخصوص حياتهم العائلية والعملية وتواصلهم مع الصين.

وتعود ملكية هذا التطبيق إلى عملاق التكنولوجيا الصيني "تينسينت".

وطالبت مجموعة من مستخدمي التطبيق بإصدار أمر قضائي لوقف مساعي وزارة التجارة الأمريكية بمنع التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية، لوقف استخدامها ضمن خدمات الإنترنت الأساسية في البلاد ابتداء من منتصف ليل الأحد.

وتستهدف الإدارة الأمريكية تطبيقي وي تشات، وتيك توك الصينيين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية خصوصية البيانات، ويشكل هذا الاستهداف نقطة توتر أخرى في ظل التوترات العديدة بين البلدين.

وترى الإدارة الأمريكية أن التطبيقين قد يشاركا بيانات المستخدمين الأمريكيين التي جمعاها مع الحكومة الصينية.

وسبق وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لصفقة مقترحة ما بين تيك توك ووول مارت وأوراكل، ضمن نطاق الشراكة.

ومع هذا فمن المحتمل أن يتم حظر التطبيق في الثاني عشر من نوفمبر المقبل، في حال لم يتم إنجاز الصفقة، بحسب القيود التي وضعتها وزارة التجارة.

وكانت إجراءات منع تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية، قد أرجئت لغاية 27 سبتمبر - أيلول، بعد أن دعم الرئيس ترامب الصفقة الأمريكية الصينية المحتملة.