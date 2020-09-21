حطّم مسلسل "شيتس كريك" الكندي الرقم القياسيّ في النسخة الثانية والسبعين من "جوائز إيمي"، حاصداً تسع جوائز عن الجزء السادس والأخير منه وهو الجزء الذي بُثَّ في العام 2020.

وأقيم حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت بسبب وباء كوفيد-19.

و"شيتس كريك" من إخراج مشترك بين الابن دان ليفي وأوجين ليفي، المخرج والممثل وكاتب السيناريو الكندي، وهو يلعب كذلك دوراً أساسياً في المسلسل الذي يبلغ مجموعة حلقاته 80 حلقة.

وفاز المسلسل بجوائز "أفضل مسلسل كوميدي"، إذ فاز أوجين ليفي بجائزة أفضل ممثل كوميدي وكاثرين أوهارا الكندية بجائزة أفضل ممثلة كوميدية أيضاً.

ويروي المسلسل قصّة أسرة خسرت ثروتها وأجبرت على الانتقال للسكن في فندق متواضع من إحدى المدن الصغيرة بعدما خسرت ثروتها...

أوجين ليفي وابنه دانيال ليفي يستلمان الجوائز عن مسلسلهما "شيتس كريك" Invision for the Television Academy/AP

"ساكسيشن"

أمّا "ساكسيشن"، المسلسل الأميركي من إخراج البريطاني جسّ أرمسترونغ، فحصد 7 جوائز بينها جائزتان كبريان، ألا وهما "جائزة أفضل مسلسل درامي" (تقاسمها مع ستّة أعمال أخرى) و"جائزة أفضل ممثل" التي نالها الأميركي جيرمي سترونغ.

ووصف أرمسترونغ اللحظة بالرائعة ولكنه عبّر عن أسفه لأنه لا يستطيع مشاركة لحظات الفرح مع طاقم العمل بسبب الأوضاع الصحية، كما انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بسبب طريقة إدارتهما أزمة كورونا.

نال جيرمي سترونغ جائزة أفضل ممثل عن دوره في "ساكسيشن" Invision/AP/2020 Invision

ووتشمان: 11 جائزة

فازت مسلسلات أميركية أخرى أيضاً من إنتاج العملاق "إتش بي أو" (هوم بوكس أوفيس) بجائزة "أفضل مسلسل درامي" و"أفضل سيناريوهات" وأيضاً "أفضل إخراج".

ومن بين تلك المسلسلات مسلسلا "ووتشمان" (11 جائزة عن عدّة أجزاء) و"أوروفيا".

وقدّم الحفل الممثل الكوميدي جيمي كيمل من مركز ستبلز سنتر الخالي من الحضور، إلا من بعض الضيوف من المقدمين الذين انضمّوا إليه في الأستوديو لتقديم الحفل العريق.

ومسلسل "ووتشمان" من إخراج الأميركي ديمُن لينديلوف يتحدث عن "بطل خارق" يدافع عن حقوق الأفرو-أميركيين والعمل أساساً يتحدث عن الحقوق والأقليات والعدالة الاجتماعية.

ومن بين الجوائز التي حصدها "ووتشمان" جائزتا أفضل ممثل وممثلة في مسلسل درامي (الممثلة ريجينا كينغ والممثل يحيى عبد المتين الثاني) إضافة إلى "جائزة النقاد" وجائزة "أفضل أقصر مسلسل" وجائزة "أفضل مسلسل درامي".

وقدّم المضيف التلفزيوني الفكاهي جيمي كيميل الحفلة في صالة فارغة في لوس أنجليس، من دون سجادة حمراء ولا من يتباهين بأحلى فساتين السهرة.

وأرسلت كاميرات لتصوير لمرشحين المئة والثلاثين المتنافسين على الجوائز.