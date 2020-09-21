شاهد: نصب تذكاري بطول 39 متراً لتكريم ضحايا كورونا في البرازيل

افتتحت البرازيل نصبا تذكاريا في مدينة ريو دي جانيرو في مقبرة دفن فيها العديد من ضحايا فيروس كورونا.

النصب الذي أطلق عليه اسم "انفينيتي" هو عبارة عن شريط فولاذي متموج طوله 39 مترا، لتكريم ضحايا الفيروس، وتضامنا مع عائلاتهم.

وقد صممت المهندسة المعمارية كريسا سانتوس هذا النصب، وبدأت العمل عليه في ذروة الوباء، وتقول: "والدي كان أحد ضحايا فيروس كورونا، من المريح أن يعلم المرء أن من خسر من أهله لم يتعرض للنسيان، وأنه لم يكن مجرد ضحية".

وتعتبر ريو دي جانيرو أكثر المدن البرازيلية تضرراً بالفيروس، حيث توفي فيها نحو 17600 شخصاً، وأكثر من 250 ألف إصابة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد ساو باولو.

وسيتم نحت أسماء نحو 4000 من الضحايا على هذا النصب.

وسجلت البرازيل نحو 4.5 مليون إصابة وأكثر من 133 حالة وفاة جراء الفيروس حتى الآن.