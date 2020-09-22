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الولايات المتحدة الأمريكية

النيابة الأميركية توجه اتهاماً لشرطي في نيويورك بالتجسس لحساب الصين

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
عنصر من شرطة نيويورك التي تسمى اختزالاً "إن واي بي دي"
عنصر من شرطة نيويورك التي تسمى اختزالاً "إن واي بي دي"   -   حقوق النشر  AP Photo/John Minchillo
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أعلن القضاء الأميركي الإثنين أنّه وجّه إلى ضابط في شرطة نيويورك يتحدّر من التبت تهمة التجسّس لحساب بكين بسبب جمعه معلومات للحكومة الصينية عن الجالية التبتية في نيويورك.

ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام، فإنّ الضابط (33 عاماً) كان يخدم في مفوضية للشرطة في شمال شرق حي كوينز ويشغّله أفراد من القنصلية الصينية في نيويورك.

وبحسب الاتّهام فقد جمع هذا الضابط بين عامي 2018 و2020 معلومات تتّصل بأنشطة مجتمعه التبتي وزوّد مشّغليه أيضاً بمصادر استخبارية محتملة. وأوضحت اللائحة أنّ المتّهم هو أيضاً ضابط احتياطي في الجيش الأميركي وأنّه سمح لأعضاء من القنصلية الصينية بحضور فعاليات نظّمتها شرطة نيويورك.

وقبض الضابط من مشغّليه الصينيين عشرات آلاف الدولارات مقابل خدماته، بحسب المصدر نفسه.

ووجّهت النيابة العامة إلى الضابط أربع تهم من بينها العمل لحساب دولة أجنبية على الأراضي الأميركية، وتقديم بلاغات كاذبة، وعرقلة سير مرفق عام. وقال متحدّث باسم المدّعي العام الفدرالي في بروكلين إنّ المتّهم مثل الإثنين أمام قاضٍ أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي.

من جهته قال متحدّث باسم شرطة نيويورك إنّ المتّهم أوقف مؤقتاً عن الخدمة وقطع عنه راتبه. ووفقاً للائحة الاتهامية فإنّ الضابط ولد في الصين وحصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة بدعوى تعرّضه للتعذيب على أيدي السلطات الصينية بسبب أصوله التبتية.

لكنّ التحقيق أظهر أنّ كلا والديه كان عضواً في الحزب الشيوعي الصيني. وتعليقاً على القرار الاتهامي قالت "الحملة الدولية للتبت" وهي منظمة تدافع عن حقوق سكان الإقليم إنّه "إذا أثبتت المحاكم صحّة" هذه الاتهامات فإنّ القضية "ستُظهر أنّ الحزب الشيوعي الصيني منخرط في عمليات خبيثة لقمع أيّ معارضة، ليس فقط في التيبت (...) ولكن في جميع أنحاء العالم".

وكانت بكين سمحت لإقليم التبت بأن يدير شؤونه بنفسه بين العامين 1912 و1950 لكنّها ما لبثت أن استعادت سيطرتها عليه في 1951. ومنذ 1959 يعيش الدالاي لاما، الزعيم الروحي للتبتيين، في المنفى.