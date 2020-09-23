أكثر من 5 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أوروبا

أُصيب أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا منذ ظهور الوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 11,00 ت غ.

وفي المجمل، سجّلت 5,000,421 إصابة في أوروبا من بينها 227,130 وفاة، أكثر من نصفها في روسيا (1,122,241 إصابة و19799 وفاة) وإسبانيا (682,267 إصابة و30904 وفاة) وفرنسا (502,541 إصابة و31416 وفاة) وبريطانيا (403,551 إصابة و41825 وفاة)، فيما سجلت أكثر من 380 ألف إصابة في الأيام السبعة الماضية، وهي أعلى حصيلة أسبوعية في أوروبا منذ بدء تفشي الوباء.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 380 ألف حالة جديدة خلال الأيام السبعة الماضية، وهو أ:بر عدد من الإصابات في المنطقة منذ بداية تفشي الفيروس.

ومن المرجح أن تكون سبب الزيادة في الاحصاءات هو ارتفاع عدد الاختبارات التي تجرى للحالات المشكوك فيها يوميا، ففي فرنسا مثلا يجرى نحو مليون اختبار أسبوعيا، وبالرغم من هذه الاختبارات، إلا أنه من المرجح أن تبقى الكثير من الحالات غير معروفة بسبب عدم اكتشافها أو عدم مجاهرة أصحابها بإصابتهم.