زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ يعد بـ"انتقال مرن" للسلطة في البيت الأبيض

وعد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الخميس بـ"انتقال مرن" للسلطة عقب الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، في رد على دونالد ترامب الذي رفض التعهد بذلك في حال فوز منافسه جو بايدن.

وغرّد ماكونيل، القريب من ترامب، بأنّ "الفائز في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر سينصّب في 20 كانون الثاني/يناير"، وشدد على أنّه "سيكون هناك انتقال مرن كما هي الحال كل أربع سنوات منذ 1792"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الثانية في التاريخ الأمريكي.