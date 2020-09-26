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مصر

وفاة الممثل الكوميدي المصري المنتصر بالله

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بقلم:  Mohamed Lamine Bezzaz
القاهرة -مصر
القاهرة -مصر   -   حقوق النشر  أ ب   -   Nariman El-Mofty
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توفي، السبت، الفنان الكوميدي والمسرحي المصري المنتصر بالله، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض.

وعانى الممثل صحيا خلال العشر سنوات الأخيرة قبل أن يرحل اليوم بأحد مستشفيات الإسكندرية وفق ما نقله إعلام محلي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في صفحتها الرسمية وفاة الفنان وكتبت "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ "وفاة الفنان الكبير ⁧‫/المنتصر بالله‬

‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

Publiée par ‎نقابة المهن التمثيلية - الصفحة الرسمية‎ sur Samedi 26 septembre 2020

كما نعي الراحل عدد من الفنانين على تويتر.