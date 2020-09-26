السلطات اللبنانية تلقي القبض على مشتبه به في جريمة قتل أربعة جنود

أعلن الجيش اللبناني الجمعة إلقاء القبض على مشتبه فيه بقتل أربعة جنود في وقت سابق هذا الشهر خلال عملية دهم.

وقُتل الجنود أثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوي المشتبه في تورطه في مقتل عنصرين أمنيين، ونجل رئيس البلدية في بلدة كفتون في 21 آب/أغسطس.

وكان التلاوي أطلق النار وألقى قنبلة يدوية بعدما نفذّ جنود عملية دهم لمنزله، في منطقة البداوي قرب مدينة طرابلس الساحلية في 13 أيلول/سبتمبر.

وقتل ثلاثة جنود في الموقع فيما توفي آخر متأثرا بجروحه.

وفي وقت لاحق قُتل التلاوي بالرصاص وقال الجيش في حينه إنه يرأس "خلية مسلحة".

وأعلن الجيش في بيان الجمعة أن وحدات من المخابرات والجيش في منطقة حيلان-زغرتا شمالي لبنان، اعتقلت الجمعة رجلا "ينتمي" إلى مجموعة التلاوي، ويدعى أحمد سمير الشامي، وأضاف أن المشتبه به "متورط في جريمة قتل الجنود الأربعة".

وكانت القوى الأمنية ألقت القبض على مشتبه به آخر في جريمة كفتون في اليوم التالي من حدوثها، في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين.