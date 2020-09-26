شاهد: سفينة "آلان كردي" ترسو في سردينيا بعد موافقة السلطات الإيطالية

سمحت إيطاليا الخميس لسفينة الإنقاذ التي تحمل اسم الطفل الغريق آلان كردي، والتي تحمل على متنها نحو 125 شخصاً، بالرسو في سردينيا هربا من الأمواج العاتية، وقالت إن المهاجرين قد ينزلون في نهاية المطاف في إيطاليا قبل إرسالهم إلى دول أوروبية أخرى.
وطلبت السفينة الرسو أول مرة في 19 أيلول/ سبتمبر إلا أن السلطات لم توافق حينها لعدم توفر ميناء فيه مساحة الحجر الصحي اللازمة.
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