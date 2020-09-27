ماكرون يدعو رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو إلى التنحي

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه يجب على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو أن يتنحى، وذلك في حديث لصحيفة فرنسية نُشر الأحد. وقال ماكرون لأسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" إن على لوكاشنكو "أن يرحل"، بعد أيام على رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشرعية الرئيس البيلاروسي.

وأضاف ماكرون "إنها أزمة سلطة، سلطة استبدادية لا يمكنها أن تقبل منطق الديمقراطية، وهي متشبثة بموقعها بالقوة. من الواضح أنه يجب على لوكاشنكو أن يرحل".

ومنذ 9 آب/أغسطس يتظاهر عشرات الآلاف في شوارع بيلاروس احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تدعي سفيتلانا تيخانوفسكايا أنها فازت بها، فيما يصر لوكاشنكو على تحقيقه فوزا كاسحا.

وشن الزعيم البيلاروسي حملة قمع قاسية ضد المتظاهرين، ما استدعى إدانة واسعة من الغرب، لكن ايضا دعما من موسكو له. ومؤخرا أثار أداء لوكاشنكو اليمين الدستورية في حفل سري موجة جديدة من التظاهرات اضافة إلى مزيد من الانتقادات الغربية.

وقال ماكرون الأحد إنه "أُعجب بشجاعة المتظاهرين" في بيلاروس. وأضاف إنهم يعرفون المخاطر التي يعرضون أنفسهم لها عبر التظاهر في نهاية كل اسبوع، ومع ذلك هم يدفعون بهذه الحركة إلى الأمام لإعادة إحياء الديمقراطية في هذا البلد الذي حُرم منها منذ وقت طويل". وأكد أن "النساء بشكل خاص اللواتي تتظاهرن كل سبت تستحقن احترامنا".

وأوقف أكثر من 90 شخصاً غالبيتهم من النساء السبت خلال تظاهرات للمعارضة في مينسك، كما أكدت منظمة غير حكومية. ورفض الاتحاد الأوروبي الخميس الاعتراف بلوكاشنكو رئيسا رغم أداء الأخير اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، وذلك لافتقاره الى "أي شرعية ديمقراطية"، بحسب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.

وأشار بوريل الى أن التكتل يراجع علاقاته مع بيلاروس.

وقرر وزراء الاتحاد بشكل مبدئي الشهر الماضي فرض عقوبات على النظام في بيلاروسيا، لكن قبرص رفضت هذا القرار الذي يتطلب اجماعا إلى أن يفرض التكتل عقوبات مماثلة على تركيا لإرغامها على وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه الجزيرة المتوسطية الاقتصادية.

والجمعة عززت دول البلطيق الأوروبية ليتوانيا ولاتفيا واستونيا عقوباتها ضد بيلاروسيا. فيما سيناقش الاتحاد الأوروبي الأزمة في بيلاروس في قمته التي تُعقد بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.