هطلت الثلوج لأول مرة هذا الموسم في مقاطعة فاليه السويسرية، حيث سجلت درجة حرارة أقل من المعتاد. فقد ضربت جبهة باردة نشطة سويسرا ليل الخميس، ويتوقع خبراء الرصد الجوي في سويسرا تساقط الثلوج بكثافة بين 10 و25 سنتمترا، في المناطق الجبلية الوسطى التي تتجاوز الف متر، وقد تصل إلى 40 سنتمترا على ارتفاع 1800 متر، وذلك حتى هذا اليوم الأحد، قبل أن يتحسن الطقس تدريجيا في أوائل الأسبوع المقبل.