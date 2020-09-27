هطلت الثلوج لأول مرة هذا الموسم في مقاطعة فاليه السويسرية، حيث سجلت درجة حرارة أقل من المعتاد. فقد ضربت جبهة باردة نشطة سويسرا ليل الخميس، ويتوقع خبراء الرصد الجوي في سويسرا تساقط الثلوج بكثافة بين 10 و25 سنتمترا، في المناطق الجبلية الوسطى التي تتجاوز الف متر، وقد تصل إلى 40 سنتمترا على ارتفاع 1800 متر، وذلك حتى هذا اليوم الأحد، قبل أن يتحسن الطقس تدريجيا في أوائل الأسبوع المقبل.
No Comment المزيد من
شاهد: هبوب رياح قوية على ساحل ليغوريا الإيطالي
شاهد: زوبعة تدمر أسطح منازل في منطقة توسكان الإيطالية
شاهد: استعراض للمهارات والألعاب المثيرة في مهرجان موسكو السنوي للدراجات النارية
شاهد: سفينة "آلان كردي" ترسو في سردينيا بعد موافقة السلطات الإيطالية
شاهد: تدشين دمية عملاقة وسط مدريد تكريماً للطواقم الطبية
شاهد: في العاصمة الألمانية .. احتجاجات ضد التغير المناخي
شاهد: من وسط الجليد في القطب الشمالي.. ناشطة بريطانية تطلق صرخة ضد التغير المناخي
شاهد: غريتا تونبرغ تقود وقفة احتجاجية عالمية ضد التغير المناخي
شاهد: لمكافحة كورونا.. روبوتات لمساعدة المسافرين في محطة قطار في طوكيو
شاهد: تمثال غير عادي للقديس يوحنا بولس الثاني في وارسو وهو يرفع بيديه نيزكا
شاهد: ديسم باندا عملاق يخضع لفحص طبي في حديقة حيوانات في واشنطن
مجلس الشيوخ الأرجنتيني يصوت لعزل قضاة معنيين بقضايا فساد ضد كيرشنر
شاهد: بطاريق أفريقية تنزل الماء للمرة الأولى في حديقة حيوان روسية
شاهد: روبوتات لخدمة الزبائن في أول مطعم "للخيال العلمي" في بريطانيا
شاهد: خصوم الرئيس المكسيكي ينصبون الخيام في مكسيكو سيتي
شاهد: إزالة قمامة جرفتها أمواج البحر على طول الساحل الكاريبي في هندوراس
شاهد: جثمان القاضية روث بادر غينسبورغ يُسجّى في المحكمة العليا الأميركية
شاهد: مياه الأمطار الموسمية تُغرق سيارات في ريو دي جانيرو
شاهد: أكثر الرجال وشما في فرنسا يعمل مدرسا وهذا لا يعجب البعض
شاهد: نفوق المئات من الحيتان العالقة رغم محاولات إنقاذها في أستراليا