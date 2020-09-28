شاهد: توقيف عشرات الأشخاص خلال مظاهرة جديدة للمعارضة في بيلاروس

أوقفت شرطة بيلاروس عشرات الأشخاص خلال تظاهرة جديدة للمعارضة الأحد ضمت نحو 50 ألف شخص، رفضاً للرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي أدى اليمين الدستورية الأربعاء بشكل غير متوقع وبعيدا عن الأنظار.
ونزل نحو 50 ألف شخص إلى شوارع مينسك تحت المطر الأحد، بحسب فرانس برس، وهو عدد أقل من المتظاهرين الذين تظاهروا خلال الأسابيع الماضية حيث بلغت أعداهم 100 ألف متظاهر. وأوقف على الأقل 40 شخصاً، وفق مجموعة "فياسنا" للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويواجه لوكاشنكو منذ الانتخابات الرئاسية في التاسع من آب/أغسطس احتجاجات غير مسبوقة يخرج خلالها عشرات آلاف الأشخاص إلى شوارع مينسك للتنديد بإعادة انتخابه في اقتراع تخللته عمليات تزوير وفقا لهم.
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