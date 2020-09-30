شاهد.. نساء من كولومبيا والأرجنتين وكوستاريكا يتظاهرن لتشريع الإجهاض

3 وقفات احتجاجية في 3 دول مختلفة، الأرجنتين، كوستاريكا وكولومبيا، والمكون الأساسي فيها مجموعة من النساء المطالبات بتشريع الإجهاض.
مرسيدس تريمارتشي وهي متظاهرة أرجنتينية قالت: "نطالب الرئيس ألبيترو فرنانديز أن يدعم مشروع الحملة، وأن يشرع الإجهاض، فبسبب عمليات الإجهاض غير القانونية تموت الكثير من السيدات خلال العملية".
مارغريتا أفيلا وهي سيدة كولومبية قالت: "من المهم أن نرى الكثير من النساء هنا، خاصة الشابات اللاتي يفكرن بالإجهاض كخيار، وهو خيار يعطينا الفرصة باتخاذ قرار يخص أجسادنا".
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