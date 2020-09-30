نيويورك تعتزم فرض تدابير صارمة بعد ارتفاع إصابات كورونا في أحياء اليهود الأرثوذكس

قال بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية مدينة نيويورك يوم الثلاثاء، إنه يعتزم انتهاج تدابير جديدة، أكثر صرامة منها فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يرفضون ارتداء الأقنعة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الأحياء التي يسكن فيها اليهود الأرثوذكس في المدينة

وكان بلاسيو قد اعتمد سابقا أسلوب التوعية، فقد خصص فرقًا مكونة من مئات العاملين في مجال التوعية لتعقب حالات الإصابة أملا بتجنب إجراءات أكثر صرامة، وأضاف العمدة بأن عاملي التوعية سيتابعون توزيع الأقنعة الطبية وإرشاد السكان بالامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.

وحذر العمدة الديمقراطي من أنه قد يأمر بمزيد من الإجراءات الصارمة، خصوصا بعد الارتفاع الأخير بالإصابات، وسيشمل ذلك إغلاق الشركات غير الضرورية وحظر التجمعات إذا لم تتحسن الأمور. كما غرد على توتير بانه يمكن إغلاق المدارس الخاصة ومراكز رعاية الأطفال إذا رفض الناس الامتثال لإرشادات فيروس كورونا.