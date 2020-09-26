رئيس بلدية نيويورك يقاطع قمة في السعودية لتزامنها مع ذكرى جريمة قتل خاشقجي

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو انسحابه من قمة في السعودية بسبب مخاوف متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وسط دعوات لمقاطعة الحدث الذي يتزامن مع ذكرى جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وانسحب دي بلازيو، الذي أعلن قراره الخميس، من قمة "أوربان 20" (يو 20) لرؤساء بلديات المدن الكبرى في "مجموعة العشرين" المقرر أن تبدأ الأربعاء المقبل. وتنتهي القمة الافتراضية الجمعة المقبل، الذي تحل فيه الذكرى الثانية لمقتل خاشقجي الصحفي في واشنطن بوست في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال دي بلازيو في بيان "لقد أظهر وباء كوفيد-19 أهمية أن تعمل مدن العالم معا في حين تدافع عما هو حق". وأضاف "لا يمككنا قيادة العالم بدون رفع صوتنا في انتقاد الظلم. أنا أحض زملائي في مدن عالمية أخرى على الانضمام اليّ في الانسحاب من قمة يو 20 هذا العام".

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة السعودية أو منظمي الحدث.

وقمة "يو 20" التي تستمر لثلاثة ايام تُنظم كجزء من قمة العشرين التي ستعقد في السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر. ومن المقرر أن يستضيف مؤتمر "يو 20" رؤساء بلديات مدن عالمية كبرى مثل لندن وباريس وبرلين وروما ومدريد.

ويأتي إعلان دي بلازيو بعد مناشدة مجموعة من المنظمات الدولية في رسالة مشتركة الأسبوع الماضي رؤساء بلديات تسع مدن عالمية، بما فيها نيويورك، مقاطعة المؤتمر.

وقالت الرسالة التي وقعتها أكثر من عشر منظمات بينها "منا لحقوق الإنسان" ومقرها جنيف و"القسط" ومقرها لندن إن "حكومة السعودية غير مؤهلة ولا مناسبة لاستضافة قمة مجموعة العشرين ومؤتمر أوربان 20".

ودعت الرسالة رؤساء البلديات الى مقاطعة الحدث في حال لم تفرج السعودية عن نشطاء مسجونين بينهم نساء وتحاسب المسؤولين عن جريمة خاشقجي.