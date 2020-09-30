أفادت دراسة استقصائية أجراها مركز بيو الأمريكي للبحوث PEW Research Center بأن 83% في المتوسط من بين سكان 14 دولة كبرى ينظرون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرة سلبية فيما يتعلق بإدارة الشؤون العالمية.

وأعرب 16% فقط من المشاركين في الدراسة عن ثقتهم في قدرة ترامب على النجاح في إدارة ملفات السياسة العالمية.

وتعكس النتيجة النظرة السلبية لأغلبية المشاركين في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا والسويد وفرنسا واليابان وأستراليا وهولندا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وكوريا الجنوبية لترامب بشكل يفوق نظرتهم لرؤساء آخرين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ.

وأجريت الدراسة في الدول السالف ذكرها بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك أعرب 78% من المشاركين عن عدم ثقتهم في قدرة الرئيس الصيني على إدارة العلاقات الدولية و73% عن عدم ثقتهم في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذات المضمار.

وحازت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على صدارة ثقة المشاركين تلاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

كذلك أظهرت الدراسة انخفاض معدلات النظرة الإيجابية للولايات المتحدة بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بإدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد وجهود التعاون الدولي للقضاء عليه.