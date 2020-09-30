الإمارات تعلن ترشحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن

أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 - 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وسينتخب مجلس الأمن في حزيران/يونيو 2021 خمس دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. ويبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين عشر دول تشغل مقاعدها لفترات متداخلة لعامين.

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس".

وأضاف الوزير قائلاً "بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول وستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الحملة ستركز على "جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام".

وكانت الإمارات عضوا في مجلس الأمن في 1986-1987.