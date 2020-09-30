شاهد: نجم الكرة توتي يزور في المستشفى فتاة ساهم بإيقاظها من غيبوبة استمرت أشهراً

التقى نجم كرة القدم الإيطالي فرانشيسكو توتي قائد روما السابق الفتاة إيلينيا ماتيلي البالغة من العمر 19 عاماً، والتي أفاقت من غيبوبة دامت 9 أشهر بمساعدة اللاعب على ما يبدو.

فتوتي كان قد بعث برسالة إلى إيلينيا ساعدت في إيقاظها تدريجياً من الغيبوبة.

وأرسل توتي، البالغ من العمر 44 عاماً، الرسالة بناء على طلب والدي الفتاة المساعدة منه، قال في رسالته لإيلينا: "تمسكي بالحياة ولا تستسلمي".

بعد استفاقتها أعربت إيلينا عن رغبتها بلقاء توتي بعد سماع صوته، فلبى اللاعب السابق رغبتها وزارها في المستشفى وسط احتفاء من الحاضرين بمن فيهم الطاقم الطبي.