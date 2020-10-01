شاهد: ملهى "ميشو" الباريسي يفتح أبوبه أمام الجمهور بعد إغلاق دام ستة أشهر

سيعيد ملهى ميشو الباريسي فتح أبوابه المغلقة أمام جمهور من أجل تقديم عروض راقصة بعد توقف دام لقرابة ستة أشهر بسبب إجراءات الحجر الصحي جراء كورونا.

وسيقام أول عرض مساء الجمعة القادم وسط إجراءات صحية مشددة، إذ يقول القائمون على الملهى إنهم اجروا اختبارات فيروس كورونا لجميع الراقصات من أجل التأكد من سلامتهن قبل بداية التحضيرات للعرض.

وسيستقبل "ملهى ميشو" 45 شخصا رغم أنه يتسع لـ80 شخصا وذلك احتراما للتباعد الاجتماعي فضلا عن قياس درجة حرارة الجمهور قبل دخولهم وتعقيم القاعات قبل وبعد نهاية كل عرض.