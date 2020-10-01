Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

فرنسا

شاهد: ملهى "ميشو" الباريسي يفتح أبوبه أمام الجمهور بعد إغلاق دام ستة أشهر

بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
راقصات ملهى ميشو الباريسي يتدربن على عرض راقص
راقصات ملهى ميشو الباريسي يتدربن على عرض راقص   -   حقوق النشر  AFP
حجم النص Aa Aa

سيعيد ملهى ميشو الباريسي فتح أبوابه المغلقة أمام جمهور من أجل تقديم عروض راقصة بعد توقف دام لقرابة ستة أشهر بسبب إجراءات الحجر الصحي جراء كورونا.

وسيقام أول عرض مساء الجمعة القادم وسط إجراءات صحية مشددة، إذ يقول القائمون على الملهى إنهم اجروا اختبارات فيروس كورونا لجميع الراقصات من أجل التأكد من سلامتهن قبل بداية التحضيرات للعرض.

وسيستقبل "ملهى ميشو" 45 شخصا رغم أنه يتسع لـ80 شخصا وذلك احتراما للتباعد الاجتماعي فضلا عن قياس درجة حرارة الجمهور قبل دخولهم وتعقيم القاعات قبل وبعد نهاية كل عرض.