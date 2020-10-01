فرار 17 مهاجرا مغربيا من الحجر الصحي في البرتغال بعد ثبوت إصابة مهاجرين آخرين بكورونا

قالت السلطات البرتغالية إن 17 مهاجرا مغربيا كانوا محتجزين في ثكنات للجيش فرّوا بعد أن ثبتت إصابة مهاجرين آخرين بكورونا.

وقالت دائرة الهجرة الوطنية إن المهاجرين هربوا فجر الخميس، فيما تم القبض على اثنين بحلول الصباح. وقامت الشرطة في جميع أنحاء البرتغال وفي إسبانيا المجاورة بالبحث عن الهاربين.

وقد تم وضع مجموعة من 24 مهاجرًا مغربيًا وصلوا الشهر الماضي على متن قارب خشبي على الساحل الجنوبي للبرتغال، في الحجر الصحي بالثكنات العسكرية بسبب القواعد المفروضة المتعلقة بوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.