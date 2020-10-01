ترامب يصادق على قانون لتمديد العمل بالموازنة الحالية وتجنيب البلاد الإغلاق

صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى تمديد العمل بالموازنة الحالية حتى شهر كانون الأول/ديسمبر، بحسب ما أعلنته مصادر إعلامية أميركية.

وكان الكونغرس الأميركي أقر أمس الأربعاء مشروع قانون أعدّ بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي ويمدّد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفدرالية.

ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالموازنة الحالية لغاية 11 كانون الأول/ديسمبر أقرّ في مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتاً مقابل 10 سناتورات صوّتوا ضدّه.

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أقرّ هذا النصّ الأسبوع الماضي.

وبإقراره في الكونغرس أحيل مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب الذي صادق عليه اليوم ودخل حيّز التنفيذ مبعداً عن الولايات المتحدة شبح "إغلاق" الإدارات الفدرالية.

مصادقة ترامب جاءت متأخرة (بعد منتصف الليل) وعملياً حدث إغلاق في الولايات المتحدة ولكنه كان قصيراً جداً.

وتنتهي السنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 أيلول/سبتمبر، ما يعني أنّ قانون الموازنة الساري حالياً ينتهي مفعوله في الدقيقة الأولى من فجر الخميس.

ونظراً إلى عدم إقرار موازنة السنة المالية الجديدة في ظلّ كونغرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإنّ الحل الأوحد لتجنب شلل الإدارات الفدرالية تمثّل بهذا القانون المؤقت.

ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 كانون الأول/ديسمبر للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.