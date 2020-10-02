شاهد.. اليمنيون يحتفلون باليوم العالمي للقهوة

في الأول من أكتوبر من كل عام يحتفل الملايين باليوم العالمي، وهو يوم اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة القهوة الدولية، ويحتفل فيه عشاق القهوة في اليمن.

جلال جرمة، أحد منظمي هذا الحدث في اليمن قال:"نتمنى أن تعود القهوة اليمنية إلى أوجها، فالقهوة اليمنية وميناء المخا حيث تصدر، كانا مشهورين بهذه التجارة حول العالم لأكثر من 600 عام".

عبد الخالق البارات، مدير الإنتاج والتصدير في أحد مصانع القهوة قال:"اليمنيون يعرفون قيمة القهوة، لذلك فقد استبدل المزارعون زراعة القات بزراعة البن".