كوفيد-19: أكثر من مئة ألف حالة وفاة في الهند

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الهند مئة ألف السبت، بحسب الأرقام الرسمية، في وقت يتواصل تفشي الوباء في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة أن ما مجموعه 100,842 شخصاً توفوا حتى الآن، ما يجعل الهند ثالث دولة لناحية عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وعلى صعيد الإصابات، سجّلت الهند 6,47 مليون إصابة فيما يبدو أنها ستتجاوز الولايات المتحدة خلال أسابيع كالبلد الذي أعلن أعلى عدد من الإصابات.

لكن عدد سكان الهند (1,3 مليار نسمة) أكبر بأربع مرّات من عدد سكان الولايات المتحدة التي سجّلت عدد وفيات أعلى بمرّتين، وهو أمر يثير الشكوك في الأرقام الرسمية الصادرة عن الهند.

وعلى الرغم من إجرائها نحو مليون فحص كل يوم، تعد نسبة السكان في الهند الذين يخضعون لفحوص كوفيد-19 أقل بكثير من دول أخرى عديدة.

والثلاثاء، نشرت أبرز وكالة تتولى ملف الوباء في الهند إحصاء يكشف أن أكثر من 60 مليون شخص (أي ما يعادل عشرة أضعاف الرقم الرسمي) ربما أصيبوا بالفيروس.