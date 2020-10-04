وفاة المصمم الياباني كنزو بفيروس كورونا

توفي أشهر مصممي الأزياء اليابانيين كنزو تاكادا الأحد عن عمر ناهز الـ 81 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن ناطق باسمه.

وكان كنزو أول مصمم ياباني يترك بصمته في باريس حيث صنع حياته المهنية بالكامل. واشتهر المصمم الذي باع علامته التجارية لمجموعة "إل في إم اتش" في العام 1993 وتقاعد بعد ست سنوات من ذلك، برسوم غرافيك ورسوم للزهور.

وقال الناطق باسمه في بيان "توفي كنزو تاكادا الأحد 4 تشرين الأول/أكتوبر 2020 في مستشفى نويي-سور-سين الأمريكي نتيجة إصابته بكوفيد-19" فيما يقام أسبوع الموضة في باريس.

ولد المصمم في 27 شباط/فبراير 1939 في هيميجي قرب أوساكا، وكان شغوفا بالرسم والخياطة التي علّمها لأخواته. وصل إلى فرنسا في العام 1965 على متن قارب إلى ميناء مرسيليا ثم انتقل إلى باريس التي فتنته.

تعود مجموعته الأولى إلى العام 1970 وصممها لأحد المتاجر التابعة لغاليري فيفيان. انتقل في العام 1976 إلى موقع أكبر، هو بلاس دي فيكتوار، وأسس علامته التجارية تحت اسمه الأول.

وصمم مجموعته الأولى للرجال في العام 1983 وأول عطر له في العام 1988. ترك كنزو تاكادا عالم الموضة في العام 1999 من أجل التفرغ لمشاريع أخرى.