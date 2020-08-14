وفاة الممثلة المصرية شويكار عن عمر يناهز 82 عاماً

نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الممثلة شويكار التي توفت اليوم الجمعة بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 82 عاماً.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن شويكار أصيبت بانفجار في المرارة نُقلت على أثره إلى المستشفى حيث وافتها المنية على أن تقام جنازتها غداً السبت.

واشتهرت شويكار بمشوار فني امتد لأكثر من ستة عقود قدمت خلالهم العديد من الأدوار الدرامية والكوميدية والاستعراضية المختلفة.

كذلك تنوعت الإنتاجات الفنية التي شاركت فيها بين أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية وإذاعية.

وولدت شويكار في الرابع والعشرين من فبراير – شباط عام 1934 في مدينة الإسكندرية وبدأت مسيرتها الفنية في سن صغير قبل أن تُشكل ثنائياً فريداً بصحبة الممثل فؤاد المهندس الذي أصبحت زوجته فيما بعد.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي أبدع في بطولتها الثنائي مسرحيات "أنا وهو وهي" (1963) "السكرتير الفني" (1968) و"سيدتي الجميلة" (1969) وأفلام "أخطر رجل في العالم" (1967) و"سفاح النساء" (1970).

وشاركت شويكار منفردة في بطولة العديد من الأعمال الهامة الأخرى مثل أفلام "الزوجة 13" (1962) و"الكرنك" (1975) و"أمريكا شيكا بيكا" (1993) و"كشف المستور" (1994).