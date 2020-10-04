شاهد: نظرة بالصور على أبرز أحداث العالم خلال الأسبوع في 30 ثانية

بدءاً من المواجهات المسلحة بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باغ مروراً ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس التي تقام فعاليتها في ملاعب رولان غاروس في باريس وصولا ثم الحرائق المدمرة التي تجتاح كاليفورنيا، نقدم لكم مجموعة الصور هذه.

ناغورني قره باغ

1- قذيفة لم تنفجر أطلقتها قاذفة صواريخ علقت في الأرض بالقرب من قرية في منطقة ناغورني قره باغ.

أكتوبر- تشرين الأول 2020. تصوير بغداسارايين فولوتور، أ ب.

2- نساء وأطفال يطالعون الكتب في ملجأ للقنابل أثناء احتمائهم من القصف في ستيباناكيرت بمنطقة ناغورني قره باغ.

الخميس 1 أكتوبر- تشرين الأول 2020. تصوير كارين ميرزويان - أ ب.

رومانيا

مشجع وحيد يجلس في مدرجات ملعب سوزان لينجلين برولان غاروس في باريس أمام العلم الروماني وهو يضع كمامة ويتابع مباراة كرة المضرب التي جمعت ما بين اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب ومواطنتها إيرينا كاميليا بيجو في الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

الأربعاء 30 سبتمبر- أيلول 2020. تصوير ألسندرا ترانتينو - أ ب.

إسرائيل

البهلوانية الإسرائيلية شاي ريلسكي تقدم عرضا في طريق خالٍ من السيارات، خلال العيد اليهودي يوم كيبور في تل أبيب يوم الإثنين. العيد اليهودي الرسمي يوم كيبور يحل هذا العام وسط تفشي جائحة كورونا حيث تفرض السلطات إغلاقا شاملا للحد من تفشي الفيروس.

الإثنين 28 سبتمبر- أيلول 2020. تصوير أوديد باليتي.

الولايات المتحدة

ألسنة اللهب تلتهم فندق غلاس مونتين الشهير Glass Mountain Inn، في سانت هيلينا في وقت متأخر من يوم الأحد. الحريق نشب بعد إن امتدت الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا إلى سانت هيلينا.

الأحد 27 سبتمبر- أيلول 2020. تصوير نوا بيرجي - أ ب.