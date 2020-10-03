بالصورة: تعرّف على أغلى الممثلات أجراً في العالم لسنة 2020

تصدّرت الممثلة صوفيا فيرغارا نجمة مسلسل "مودرن فاميلي" التلفزيوني قائمة الممثلات الأعلى أجراً في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء وباء كوفيد-19، بحسب مجلة "فوربس".

فمع 43 مليون دولار جنتها خلال اثني عشر شهراً، تصدرت صوفيا فيرغارا (صاحبة المركز الثاني في التصنيف العام الماضي)، القائمة متقدمة على أنجيلينا جولي (35 مليون دولار) وغال غادوت (31 مليون دولار).

أنجيلينا جولي في لندن Grant Pollard/2019 Invision

وتتقاضى صوفيا فيرغارا 500 ألف دولار عن كل حلقة من "مودرن فاميلي"، وهي باتت عضوا في لجنة تحكيم برنامج "أميريكاز غت تالنت" الذي يدرّ عليها "ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار في الموسم الواحد"، من دون احتساب العقود الإعلانية المختلفة، وفق "فوربس".

وقد تسببت جائحة كوفيد-19 بتوقف أكثرية الإنتاجات الضخمة في هوليوود منذ الربيع، ما انعكس تراجعاً كبيراً في إيرادات النجوم إذ يتقاضى هؤلاء في العادة نسبة من الأرباح التي تحققها أعمالهم في صالات السينما، إضافة إلى الأجور.

غال غادوت في نيويورك Evan Agostini/2019 Invision

وأتاح إغلاق صالات السينما بسبب الوباء وغياب الأفلام الجديدة، لنجمات أخريات من الشاشة الصغيرة دخول تصنيف الممثلات الأعلى أجراً.

وبينهن إيلين بومبيو من مسلسل "غريز أناتومي" في المركز الثامن مع 19 مليون دولار، وإليزابيث موس من مسلسل "ذي هاندمايدز تايل" في المرتبة التاسعة مع 16 مليون دولار.

إيلين بومبيو خلال حفل سينمائي في لوس أنجلس Jordan Strauss/2018 Invision

وباستثناء أنجيلينا جولي وإميلي بلانت (المركز السادس مع 22,5 مليون دولار)، جنت جميع الممثلات في التصنيف إيراداتهن من التلفزيون وخدمات الفيديو على الطلب، بمن فيهن النجمة السينمائية المخضرمة ميريل ستريب (المركز الخامس مع 24 مليون دولار).

إيميلي بلانت Richard Shotwell/2019 Invision

وفي المحصلة، جنت الممثلات العشر الأعلى أجراً في العالم سنة 2020 ما مجموعه 254 مليون دولار (من حزيران/يونيو 2019 إلى حزيران/يونيو 2020)، وهو مبلغ يعكس تراجعا بنسبة 20 % مقارنة بالعام السابق.

إليزابيث موس نجمة المسلسل الشهير "ذي هاندمايدس تايل" أو "حكاية أمّة" بالعربية Richard Shotwell/2020 Invision

وعلى سبيل المقارنة، جنى الممثلون العشرة الأعلى أجراً في الفترة عينها إيرادات تفوق الضعف، مع ما يقرب من 550 مليون دولار. وقد نال متصدر التصنيف، دواين "ذي روك" جونسون، عائدات مقدارها 87,5 مليون دولار وفق التصنيف الذي نشرته "فوربس" الشهر الماضي.

الممثلة ميريل ستريب (أرشيف) Evan Agostini/2019 Invision

وفي ما يلي تصنيف الممثلات الأعلى أجرا في العالم لسنة 2020:

1. صوفيا فيرغارا (43 مليون دولار)

2. أنجيلينا جولي (35,5 مليون دولار)

3. غال غادوت (31,5 مليون دولار)

4. ميليسا ماكارثي (25 مليون دولار)

5. ميريل ستريب (24 مليون دولار)

6. إيميلي بلانت (22,5 مليون دولار)

7. نيكول كيدمان (22 مليون دولار)

8. إيلين بومبيو (19 مليون دولار)

9. إليزابيث موس (16 مليون دولار)

10. فيولا دايفيس (15,5 مليون دولار)