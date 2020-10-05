أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب للعام 2020

فازالأميركيان هارفي ألتر وتشارلز رايس والبريطاني مايكل هيوتون بجائزة نوبل للعام 2020 في مجال الطب تتويجا لاكتشافهم فيروس الكبد الوبائي "سي"

قالت لجنة تحكيم جائزة نوبل في معهد كارولينسكا في ستوكهولم صباح اليوم " إن علماء الفيروسات الثلاثة تم تكريمهم لمساهمتهم الحاسمة في مكافحة التهاب الكبد والذي يعتبر مشكلة صحية عالمية رئيسية تسبب تليف الكبد وسرطان الكبد" في جميع أنحاء العالم. .

وفي العام الماضي، فاز الأمريكيان ويليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

ويجري عادة تسليم الجوائز للفائزين سنويا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر. وقال المنظمون في وقت سابق إنه بسبب الوباء، من المرجح أن يحصل الفائزون في فئات العلوم والأدب والسلام على جوائزهم في بلدانهم الأصلية بدلاً من السفر إلى ستوكهولم في السويد لحضور حفل توزيع الجوائز.

وسيتم منح ميدالية ذهبية للفائز بالجائزة ، إلى جانب جائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (956000 يورو).