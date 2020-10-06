نوبل الفيزياء لثلاثة خبراء في مجال "الثقوب السوداء"

توجّت جائزة نوبل للفيزياء التي أعلنت الثلاثاء رواداً ثلاثة في مجال البحوث المتعلقة بـ"الثقوب السوداء"، وهي مناطق من الكون ذات جاذبية فائقة لا يمكن لأي جسيمات الإفلات منها، هم البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأمريكية أندريا غيز.

وفاز بنروز (89 عاماً) بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن "تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة"، في حين أن غنزل (68 عاماً) وغيز (55 عاماً) كوفئا "لاكتشافهما جسماً مدمجاً فائق الضخامة في وسط مجرّتنا"، على ما أوضحت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم.

أولف دانيلسون، عضو الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، يتحدث بعد إعلان الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 Fredrik Sandberg/AP

وباتت أندريا غيز رابع امرأة تفوز بجائزة نوبل للفيزياء، وهي الفئة التي شهدت فوز أقلّ عدد من النساء بين جوائز نوبل الستّ.

وحصل بنروز على نصف قيمة الجائزة البالغة نحو مليون دولار، بينما تقاسم غنزل وغيز النصف الثاني، على ما أوضحت الأكاديمية الملكية للعلوم في ستوكهولم.

وتشكّل الثقوب السوداء الفائقة الضخامة أحد ألغاز الفيزياء الفلكية، ويكتنف الغموض خصوصاً طريقة بلوغها هذا الحجم. ويتمحور الكثير من دراسات الفيزياء الفلكية المعاصرة على تَشَكُّل هذه الثقوب. ويعتقد العلماء أنها تلتهم بسرعة فائقة كل الغازات المنبعثة من المجرّات الشديدة الكثافة التي تَحوطها.

وبما أنها غير مرئية، من الغير الممكن رؤيتها إلا بواسطة التباين، من خلال مراقبة الظواهر التي تثيرها في محيطها القريب. وشكّل كَشفُ النقاب في نيسان/أبريل 2019 عن أول صورة لهذه الثقوب تطوراً ثورياً في مجال الفيزياء الفلكية.

وكان الخبراء يرجّحون إعطاء جائزة نوبل هذه السنة لاكتشاف يتعلق بالفيزياء الفلكية أو فيزياء الكم، وهما تركزان على درس عالم الظواهر الفائقة الصغر.

وكانت الجائزة منحت العام الفائت لثلاثة علماء كونيات هم الأمريكي الكندي جيمس بيبلز والسويسريان ميشال مايور وديدييه كيلو لمساهمتهم في اكتشافات نظرية في علم الكونيات الفيزيائي وفي فهم خبايا الكون واكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية.

وفي ما يلي لائحة بأسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للفيزياء:

-- 2020: روجر بنروز (بريطانيا) وراينهارد غنزل (ألمانيا) وأندريا غيز (الولايات المتحدة)

-- 2019: جيمس بيبلز (كندا/الولايات المتحدة) وميشال مايور وديدييه كيلو (سويسرا)

-- 2018: آرثر آشكين (الولايات المتحدة) وجيرار مورو (فرنسا) ودونا ستريكلاند (كندا)

-- 2017: باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس (الولايات المتحدة)

-- 2016: ديفيد ثاوليس وف. دانكن هولداين وج. مايكل كوستيرليتس (بريطانيا)

-- 2015: تاكاكي كاجيتا (اليابان) وآرثر ب. ماكدونالد (كندا)

-- 2014: إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو (اليابان) وشوجي ناكامورا (الولايات المتحدة)

-- 2013: فرنسوا إنغليرت (بلجيكا) وبيتر هيغز (بريطانيا)

-- 2012: سيرج أروش (فرنسا) وديفيد واينلاند (الولايات المتحدة)

-- 2011: سول بيرلموتر وآدام ريس (الولايات المتحدة) وبريان شميت (الولايات المتحدة-أستراليا)